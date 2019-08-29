“Заря” в Запорожье выборола ничью с “Эспаньолом”, но покидает Лигу Европы

Первый тайм начался с прессинга хозяев, но счет открыли, все же, каталонцы. На 34 минуте мяч забил экс-игрок “Шахтера” Факундо Феррейра.

Сравняли счет хозяева на 54 минуте — точно пробил Богдан Леднев.

На 62 минуте “Эспаньол” вновь вышел вперед после гола М.Варгаса. А окончательно сравнял счет в матче Назарий Русин, который на 58 минуте вышедший на замену Артему Громову. На 78 минуте Русин ворвался в штрафную каталонцев и переиграл голкипера гостей.

По итогам двух матчей (3:1 в Барселоне) луганский клуб прерывает выступление в еврокубках этого сезона.

Отмечается, что на послематчевой пресс конференции оба тренера похвалили соперников, и поблагодарили своих футболистов.