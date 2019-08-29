“Зоря” у Запоріжжі виборює нічію з “Еспаньолом”, але залишає Лігу Європи
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Запоріжжі на “Славутич-Арені” луганська “Зоря” зіграла у нічию 2:2 з “Еспаньолом” з Барселони в рамках плей-офф кваліфікації до Ліги Європи, передає УНН.
Перший тайм розпочався з пресингу господарів, але рахунок відкрили, все ж таки, каталонці. На 34 хвилині м’яч забив екс-гравець “Шахтаря” Факундо Ферейро.
Зрівняли рахунок господарі на 54 хвилині — влучно пробив Богдан Лєднєв.
На 62 хвилині “Еспаньол” знов вийшов вперед після голу М.Варгаса. А остаточно зрівняв рахунок у матчі Назарій Русін, який на 58 хвилині вийшов на заміну Артему Громову. На 78 хвилині Русін увірвався у штрафний майданчик каталонців та переграв голкіпера гостей.
За підсумком двох матчів (3:1 в Барселоні) луганський клуб перериває виступ у єврокубках цього сезону.
Зазначається, що на післяматчовій пресконференції обидва тренери похвалили суперників, та подякували своїм футболістам.