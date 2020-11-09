"Заря" и "Ворскла" не выявили победителя в очном поединке

Этот матч воспринимался всеми как “второй по центральности” в 9 туре — после “классического”. В итоге он оправдал надежды во всех отношениях, кроме одного — того, что касается забитых мячей. В целом это оказалась крайне напряженная игра, где обе команды боролись за каждый клочок поля и прежде всего старались не проиграть. Голевых моментов с обеих сторон было создано не очень много, как “Заря”, так и “Ворскла” действовали очень строго в обороне, почти не ошибаясь. Про высокую напряженность противостояния свидетельствуют два удаления (по одному на хозяев и гостей). В конечном итоге, очевидно, как раз эта напряженность привела к тому, что забитых мячей этого в Запорожье вечера зрители не увидели.

Заметим, что “Ворскла” замыкает тройку лучших из 16 баллами. “Заря” с 11 пунктами идет 9-й.

Добавим, нападающий “Ворсклы” Владислав Кулач с 5-ю голами все еще делит первое место в гонке бомбардиров Премьер-лиги.