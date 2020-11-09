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"Зоря" та "Ворскла" не виявили переможця в очному поєдинку

Київ • УНН

 • 10946 перегляди

КИЇВ. 9 листопад. УНН. Луганська "Зоря" і полтавська "Ворскла" зіграли внічию 0:0 в матчі 9-го туру чемпіонату України з футболу, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.

Цей матч сприймався всіма як “другий за центральністю” в 9 турі — після “класичного”. У підсумку він виправдав сподівання в усіх планах, окрім одного — того, що стосується забитих м’ячів. У цілому то виявилася вкрай напружена гра, де обидві команди боролися за кожен клаптик поля й насамперед намагалися не програти. Гольових моментів із обох боків було створено не дуже багато, як “Зоря”, так і “Ворскла” діяли дуже строго в обороні, майже не помиляючись. Про високу напруженість протистояння свідчать два вилучення (по одному на господарів і гостей). У кінцевому підсумку, вочевидь, якраз ота напруженість призвела до того, що забитих м’ячів цього в Запоріжжі вечора глядачі не побачили.

Зауважимо, що “Ворскла” замикає трійку найкращих із 16 балами. “Зоря” з 11 пунктами йде 9-ю.

Додамо, нападник “Ворскли” Владислав Кулач із 5-ма голами все ще поділяє перше місце у гонці бомбардирів Прем’єр-ліги.

Українські Національні Новини

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