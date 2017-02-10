"Заря" проведет пять товарищеских встреч на втором сборе в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня луганская "Заря" отправится в Турцию, где команда проведет вторые учебно-тренировочные сборы и сыграет пять контрольных поединков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Зари".
За время сбора "черно-белые" проведут пять двусторонних встреч:
12 февраля против "Локомотива" (Ташкент). По итогам прошлого сезона "Локомотив" стал чемпионом Узбекистана, опередив на 11 очков "Бунедкор".
14 февраля - "Астана" (Казахстан). После 22-х туров высшей лиги чемпионата Казахстана "Астана" идет единоличным лидером, опережая "Кайрат" на 7 очков.
16 февраля - "Шахтер" (Караганда). С "Шахтером" на сборах украинцы играли 6 раз. Из них у "Зари" было две победы, а четыре раза был зафиксирован ничейный результат.
19 февраля - "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь). По итогам высшей лиги чемпионата Беларуси прошлого сезона "Торпедо" заняло пятое место.
22 февраля - "Динамо" (Батуми). "Динамо" из Грузии заняло в 2016 году третье место в элите грузинского футбола. Дважды на сборах луганчане встречались с "динамовцами". В обоих случаях команда Юрия Вернидуба победила - 1:0 и 3:0.
Напомним, что 23-го февраля "Заря" вернется в Украину, а 25-го числа команде предстоит провести домашний матч против киевского "Динамо".