"Зоря" проведе п'ять товариських зустрічей на другому зборі в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні луганська "Зоря" вирушить до Туреччини, де команда проведе другі навчально-тренувальні збори та зіграє п'ять контрольних поєдинків. Про це інформує УНН з посиланням на сайт "Зорі".
За час збору "чорно-білі" проведуть п'ять двосторонніх зустрічей:
12 лютого проти "Локомотива" (Ташкент). За підсумками минулого сезону "Локомотив" став чемпіоном Узбекистану, випередивши на 11 очок "Бунедкор".
14 лютого – "Астана" (Казахстан). Після 22-х турів вищої ліги чемпіонату Казахстану "Астана" йде одноосібним лідером, випереджаючи "Кайрат" на 7 очок.
16 лютого – "Шахтар" (Караганда). З "Шахтарем" на зборах українці грали 6 разів. З них у "Зорі" було дві перемоги, а чотири рази був зафіксований нічийний результат.
19 лютого – "Торпедо-БелАЗ" (Білорусь). За підсумками вищої ліги чемпіонату Білорусі минулого сезону "Торпедо" зайняло 5-е місце.
22 лютого – "Динамо" (Батумі). "Динамо" з Грузії зайняло в 2016-му році третє місце в еліті грузинського футболу. Двічі на зборах луганчани зустрічалися з "динамівцями". В обох випадках команда Юрія Вернидуба перемогла - 1:0 і 3:0.
Нагадаємо, що 23-го лютого "Зоря" повернеться в Україну, а 25-го числа команді належить провести домашній матч проти київського "Динамо".