"Заря" проведет подготовительный сбор в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Третья команда чемпионата Украины луганская "Заря" объявила план подготовки ко второй части сезона, передает УНН со ссылкой на сайт "Зари".
16-го января луганский клуб начнет подготовительный этап к весенней части сезона. Первый сбор состоится в Запорожье и продлится неделю.
25-го января "черно-белые" отправятся в Турцию, где проведут свой первый зарубежный тренировочный сбор. 7-го февраля команда вернется в Украину, получит два выходных, а 10-го числа снова отправится в Турцию.
23-го февраля команда вернется в Украину, оставив несколько дней на подготовку к домашней игре с "Динамо".
Стоит отметить, что пока луганчане не определились со спарринг-партнерами на собрании и список товарищеских игр будет опубликован позже.