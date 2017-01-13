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"Зоря" проведе підготовчий збір в Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Третя команда чемпіонату України луганська “Зоря” оголосила план підготовки до другої частини сезону, передає УНН з посиланням на сайт “Зорі”.

16-го січня луганський клуб почне підготовчий етап до весняної частини сезону. Перший збір відбудеться в Запоріжжі і триватиме тиждень.

25-го січня “чорно-білі” відправляться до Туреччини, де проведуть свій перший закордонний тренувальний збір. 7-го лютого команда повернеться в Україну, отримає два вихідних, а 10-го числа знову відправиться до Туреччини.

23-го лютого команда повернеться в Україну, залишивши кілька днів на підготовку до домашньої гри з “Динамо”.

Варто зазначити, що наразі луганчани не визначилися із спаринг-партнерами на зборах і список товариських ігор буде опублікований пізніше.

Українські Національні Новини

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