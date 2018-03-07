"Заря" продлила контракт с бразильским полузащитником
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Бразильский легионер Силас продлил контракт с луганской "Зарей", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "черно-белых".
Срок нового соглашения составляет 2,5 года.
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Силас перешел в "Зарю" в конце мая 2017 года. За время пребывания в команде полузащитник провел в футболке луганчан 18 поединков и забил 3 мяча.
Заметим, что в настоящее время "Заря" с 33 очками занимает 4-е место в турнирной таблице ЧУ, опережая "Верес" и "Мариуполь" всего на 1 пункт.
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Добавим, что в следующем туре второго этапа УПЛ "Заря" отправится в гости к ФК "Мариуполь".