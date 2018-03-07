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"Зоря" продовжила контракт із бразильським півзахисником

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Бразильський легіонер Сілас продовжив контракт з луганською "Зорею", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "чорно-білих".

Термін нової угоди становить 2,5 роки.

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Сілас перейшов в "Зорю" в кінці травня 2017-го року. За час перебування в команді півзахисник провів у футболці луганчан 18 поєдинків і забив 3 м'ячі.

Зауважимо, що наразі "Зоря" з 33 очками посідає 4-те місце в турнірній таблиці ЧУ, випереджаючи "Верес" і "Маріуполь" лише на 1 пункт.

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Додамо, що в наступному турі другого етапу УПЛ "Зоря" відправиться в гості до ФК "Маріуполь".

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