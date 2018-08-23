"Заря" объявила об усилении состава форвардом "Спортинга"

Арендное соглашение с нападающим подписано на 1 год.

22-летний Руис принадлежит лиссабонского “Спортинга”, но прошлый сезон провел в аренде в “Боавиште” и в чемпионате Португалии сыграл 19 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. До появления в Португалии Руис сыграл 61 поединок в чемпионате Колумбии — 21 гол и 5 ассистов.

Стоит отметить, что также в активе колумбийца 5 матчей при 5 голах в Юношеской лиге УЕФА.

Напомним, что “Заря” прошла в плей-офф квалификации ЛЕ.