"Зоря" оголосила про підсилення складу форвардом "Спортінга"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Колумбієць португальського “Спортінгу” Леонардо Асеведо Руїс на правах оренди став гравцем луганської “Зорі”. Про це повідомляє сайт луганчан, передає УНН.
Орендна угода з нападаючим підписана на 1 рік.
22-річний Руїс належить лісабонському “Спортінгу”, але минулий сезон провів в оренді в “Боавішті” і в чемпіонаті Португалії зіграв 19 матчів, забив 1 м’яч і зробив 1 результативну передачу. До появи в Португалії Руїс відіграв 61 поєдинок в чемпіонаті Колумбії — 21 гол і 5 асистів.
Варто відзначити, що такожв активі колумбійця 5 матчів при 5 голах у Юнацькій лізі УЄФА.
Нагадаємо, що “Зоря” пройшла до стадії плей-оф кваліфікації ЛЄ.