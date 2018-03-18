"Заря" обыграла "Верес" и догнала "Ворсклу" в турнирной таблице УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Завершился матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская “Заря” на выезде во Львове встретилась с “Верес”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Вереса”.
Сильный снегопад во Львове внес заметные коррективы в игру ровенского “Вереса” и луганской “Зари”. Но даже несмотря на это, зрители стали свидетелями поединка богатого моменты.
Уже на 5-й минуте голевой момент имел Степанюк, но в ближнем бою он не переиграл Лунина. Примерно с 15-й минуты инициатива перешла к гостям. Сначала после розыгрыша углового пробивал Чечер, а на 23-й минуте Бандура спас “Верес”, когда контратаку завершал Громов.
Ближе к перерыву жители вернули себе игровое преимущество. На 38-й минуте мог забивать Кулиш после великолепного паса от Степанюка, но Чеберко помешал акцентированный удар. А еще был дальний выстрел от Кожанова. Несмотря на поле, с этим ударом Лунину справиться было непросто.
Неудачно для “Вереса” начался 2-й тайм. На 48-й минуте Громов не попал из убойной позиции. А уже на 50-й минуте он заработал пенальти. Приймак, для которого это был дебют за “Верес” в основном составе, нарушил правила в штрафной. Иури пробил с точки без шансов для Бандуры — 0:1.
После этого “Верес” пытался отыграться, впрочем, “Заря” достаточно уверенно защищалась, проводя контратаки. Самый реальный шанс спастись в Мурманск был на 92-й минуте. Но Карасюк со штрафного, назначенного по центру в 20 м от ворот, в ворота не попал.
Итак, как и на первом этапе, на “Арене Львов” “Верес” уступает “Заре” — 0:1.
Отметим, что в таблице луганчане догнали “Ворсклу” — по 37 очков, но у полтавчан игра в запасе с “Динамо”.