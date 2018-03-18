"Зоря" обіграла "Верес" та наздогнала "Ворсклу" в турнірній таблиці УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Закінчився матч 24-го туру Української Прем’єр-ліги, в якому луганська “Зоря” на виїзді у Львові зустрілася з “Вересом”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Вересу”.
Сильний снігопад у Львові вніс помітні корективи у гру рівненського “Вереса” та луганської “Зорі”. Але навіть попри це, глядачі стали свідками поєдинку багатого на моменти.
Вже на 5-й хвилині гольовий момент мав Степанюк, але в ближньому бою він не переграв Луніна. Приблизно з 15-ї хвилини ініціатива перейшла до гостей. Спочатку після розіграшу кутового пробивав Чечер, а на 23-й хвилині Бандуру врятував “Верес”, коли контратаку завершував Громов.
Ближче до перерви рівняни знову повернули собі ігрову перевагу. На 38-й хвилині міг забивати Куліш після чудового пасу від Степанюка, але Чеберко завадив акцентованому удару. А ще був дальній постріл від Кожанова. Зважаючи на поле, з цим ударом Луніну впоратися було непросто.
Невдало для “Вереса” розпочався 2-й тайм. На 48-й хвилині Громов не влучив із забійної позиції. А вже на 50-й хвилині він заробив пенальті. Приймак, для якого це був дебют за “Верес” в основному складі, порушив правила в штрафному майданчику. Іурі пробив з точки без шансів для Бандури — 0:1.
Після цього “Верес” намагався відігратися, втім, “Зоря” досить впевнено захищалася, проводячи контратаки. Найреальніший шанс врятуватися у рівнян був на 92-й хвилині. Але Карасюк зі штрафного, призначеного по центру за 20 м від воріт, у ворота не влучив.
Отже, як і на першому етапі, на “Арені Львів” “Верес” поступається “Зорі” — 0:1.
Відзначимо, що в таблиці луганчани наздогнали “Ворсклу” — по 37 очок, але у полтавчан гра в запасі з “Динамо”.