"Заря" узнала соперника в квалификации Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Ньоне подошла к завершению процедура жеребьевки третьего квалификационного этапа Лиги Европы, передает корреспондент УНН.
С данной стадии соревнований свои еврокубковые силы испытает луганская "Заря". Коллективу Юрия Вернидуба выпала португальская "Брага".
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Первый поединок состоится на территории Украины 9-го августа, ответный матч запланирован на 16-е августа.
Примечательно, что "Брага" в прошлом сезоне заняла 4-е место в чемпионате Португалии, уступив зоне Лиги чемпионов всего 6 пунктов. Команда получила 24 победы при 3 ничьих и 7 поражениях.
Кроме того добавим, что победитель пары ФК "Мариуполь" - "Юргорден" (Швеция) сойдется в третьем раунде с лучшим клубом пары "Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция).