"Зоря" дізналася суперника у кваліфікації Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Ньйоні підбігла до завершення процедура жеребкування третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи, передає кореспондент УНН.
З даної стадії змагань свої єврокубкові сили випробує луганська "Зоря". Колективу Юрія Вернидуба випала португальська "Брага".
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Перший поєдинок відбудеться на території України 9-го серпня, матч-відповідь запланований на 16-те серпня.
Примітно, що "Брага" у минулому сезоні посіла 4-те місце в чемпіонаті Португалії, поступившись зоні Ліги чемпіонів всього 6 пунктами. Команда здобула 24 перемоги при 3 нічиїх і 7 поразках.
Крім того додамо, що переможцем пари ФК "Маріуполь" – "Юргорден" (Швеція) зійдеться у третьому раунді із кращим клубом пари "Вентспілс" (Латвія) – "Бордо" (Франція).