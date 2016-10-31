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15 марта, 19:03 • 116813 просмотра

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Зоополиция должна штрафовать тех, кто выбрасывает животных на улицу - волонтер

Зоополиция должна штрафовать тех, кто выбрасывает животных на улицу - волонтер

Киев • УНН

 • 11747 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Зоополиция должна побуждать людей к ответственности за домашних любимцев. Например, тот, кто выбросит животное на улицу, должен быть наказан штрафом. Об этом УНН рассказала волонтер Оксана Кудряшова.

"Если человек хочет завести животное, то должен зарегистрировать его, зачипировать, внести все свои данные в базу. Тогда, если он потеряла животное или выбросил, то его можно найти. Этим должна заниматься зоополиция, которую необходимо создать в Киеве. Если человек выбросила животное, его необходимо оштрафовать. Заводя собаку, например, надо осознавать всю ответственность", - отметила она.

Также волонтер сообщила, что зоополиция должна наказывать людей за насилие над животными.

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"Зоополиция должна фиксировать факты происхождения животных и насилие над ними. Потому что это пропаганда насилия. Человеку, который сначала издевается над животными, потом станет неинтересно, и он продолжит насилия над детьми и женщинами. Зоополиция должна контролировать такие явления и наказывать", - сказала О .Кудряшова.

Как сообщал УНН, в приюте "Сириус" в Киевской области не хватает пищи для животных.

Украинские Национальные Новости

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