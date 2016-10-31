Зоополиция должна штрафовать тех, кто выбрасывает животных на улицу - волонтер

"Если человек хочет завести животное, то должен зарегистрировать его, зачипировать, внести все свои данные в базу. Тогда, если он потеряла животное или выбросил, то его можно найти. Этим должна заниматься зоополиция, которую необходимо создать в Киеве. Если человек выбросила животное, его необходимо оштрафовать. Заводя собаку, например, надо осознавать всю ответственность", - отметила она.

Также волонтер сообщила, что зоополиция должна наказывать людей за насилие над животными.

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"Зоополиция должна фиксировать факты происхождения животных и насилие над ними. Потому что это пропаганда насилия. Человеку, который сначала издевается над животными, потом станет неинтересно, и он продолжит насилия над детьми и женщинами. Зоополиция должна контролировать такие явления и наказывать", - сказала О .Кудряшова.

Как сообщал УНН, в приюте "Сириус" в Киевской области не хватает пищи для животных.