Зоополіція має штрафувати тих, хто викидає тварин на вулицю – волонтер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Зоополіція має спонукати людей до відповідальності за домашніх улюбленців. Наприклад, той, хто викине тварину на вулицю, має бути покараний штрафом. Про це УНН розповіла волонтер Оксана Кудряшова.
"Якщо людина хоче завести тварину, то має зареєструвати її, зачіпувати, внести всі свої дані в базу. Тоді, якщо вона загубила тварину або викинула, то її можна знайти. Цим має займатися зоополіція, яку необхідно створити у Києві. Якщо людина викинула тварину, її необхідно оштрафувати. Заводячи собаку, наприклад, треба усвідомлювати всю відповідальність", - зазначила вона.
Також волонтер повідомила, що зоополіція має карати людей за насилля над тваринами.
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"Зоополіція має фіксувати факти походження тварин і насилля над ними. Бо це пропаганда насилля. Людині, яка спочатку знущається над тваринами, потім стане нецікаво, і він продовжить насилля над дітьми та жінками. Зоополіція має контролювати такі явища і карати", - сказала О.Кудряшова.
Як повідомляв УНН, у притулку "Сіріус" на Київщині не вистачає їжі для тварин.