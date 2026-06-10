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Золото

Золото упало ниже $4 200 на фоне нового обострения между США и Ираном

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Золото упало до 4170 долларов из-за конфликта США и Ирана. На цену также давят ожидания жесткой политики ФРС и рост доходности облигаций.

Золото упало ниже $4 200 на фоне нового обострения между США и Ираном

Цены на золото опустились ниже отметки 4 200 долларов за унцию на фоне возобновления военных столкновений между США и Ираном. Дополнительное давление на рынок оказывают рост доходности американских облигаций и ожидания более жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В среду драгоценный металл подешевел на целых 2,3% — примерно до $4170 за унцию, после падения на 1,6% во время предыдущей сессии. Американские войска нанесли удары по иранским объектам вблизи Ормузского пролива после того, как президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в уничтожении американского вертолета у побережья Омана. Корпус стражей исламской революции Тегерана запустил ракеты по четырем американским целям.

Последние столкновения угрожают хрупкому режиму прекращения огня и создают риск продолжения почти полного закрытия Ормузского пролива — жизненно важного транзитного пункта для поставок энергоносителей с Ближнего Востока на мировые рынки

— подчеркивает издание.

Цены на нефть в среду сначала восстановились, но стабилизировались после того, как США объявили о завершении своей короткой кампании возмездия. Более высокая стоимость энергоносителей усилила беспокойство по поводу глобальной инфляции, а это, в свою очередь, повысило вероятность того, что центральные банки будут удерживать процентные ставки стабильными или повышать их, что является неблагоприятным фактором для драгоценных металлов, не приносящих процентного дохода.

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Инвесторы переключают внимание на отчет об инфляции в США, который должен выйти в среду, чтобы получить подсказки относительно следующих шагов Федеральной резервной системы. Некоторые уже делают ставки на более жесткую монетарную политику, из-за чего доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла до самого высокого уровня более чем за год.

Золото торгуется примерно на одну пятую ниже уровня, на котором оно находилось до начала войны с Ираном в конце февраля. Недавнее падение металла ниже его 200-дневной скользящей средней — общепринятого показателя долгосрочного импульса — спровоцировало дополнительные продажи, поскольку этот уровень считается важным для институциональных инвесторов.

"Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе ценовая динамика станет более уязвимой", так как вероятность повышения ставки растет, отметила в своей записке Суки Купер, руководитель отдела исследований сырьевых рынков в Standard Chartered Plc. "Заголовки новостей с Ближнего Востока также остаются важными; деэскалация, вероятно, позволит золоту восстановиться по мере снижения потребности в ликвидности".

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Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
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Золото
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