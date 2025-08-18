Золото сохраняет недельное падение в цене на фоне инфляционного давления в США

Цены на золото сохраняют недельное падение на фоне признаков того, что таможенная программа президента США Дональда Трампа начинает создавать инфляционное давление в США и может поставить под угрозу снижение ставок, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Цена на золото в слитках составляла около $3340 за унцию после недельного падения на 1,8%. Данные прошлой недели показали, что оптовая инфляция в США в июле ускорилась сильнее всего за три года, что побудило трейдеров уменьшить ставки на снижение ставки Федеральной резервной системы в следующем месяце. Более высокие процентные ставки негативно сказываются на золоте, которое не выплачивает проценты.

Рафаэль Бостик, президент Федерального резервного банка Атланты, заявил после трехдневной поездки по юго-востоку США, что таможенная напряженность реальна, а высокая стоимость заимствований снижает прибыль компаний. В этом году рынки по-прежнему ожидают до двух снижений.

Трейдеры будут следить за любым прогрессом от встречи Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, призванной определить условия потенциального мирного соглашения, которое он обсуждал с главой кремля владимиром путиным на встрече в прошлую пятницу на Аляске. Долгосрочное прекращение огня или продолжение конфликта может повлиять на спрос на золото.

Цены на золото консолидируются в диапазоне, не намного ниже рекордного максимума в 3500 долларов за унцию, достигнутого в апреле.

Прогноз цены на золото повышен до $3500 на ближайшие три месяца - Citi

В этом году цена на металл все еще растет более чем на четверть, на фоне того, как рост геополитической напряженности, опасения относительно стабильности мировой экономики и диверсификация долларовых активов поддерживают этот актив-убежище, пишет издание.

Цена на золото снизилась на 0,1% до 3340,08 долларов за унцию по состоянию на 8:35 утра по сингапурскому времени. Индекс Bloomberg Dollar Spot остался стабильным. Серебро и платина практически не изменились в цене, тогда как палладий вырос.

Напомним

Несмотря на предыдущий рост стоимости монетарного золота, как метода сохранения денег, его популярность как ювелирного металла значительно снизилась. Как отметила в комментарии для УНН эксперт в сфере финансов Елена Соседка, больше всего это отразилось на ключевых рынках - Индии и Китае.

"Цены на золото на глобальном рынке стали настолько высокими, что это снизило популярность на покупку золотых украшений. Больше всего это отразилось на таких ключевых рынках, как Индия и Китай, однако глобальное снижение спроса ощущается по всему миру. Из-за роста цены бывшие фанаты золотых украшений все больше отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Зато золото чаще рассматривают, как способ сохранения капитала в условиях экономической нестабильности и высокого уровня инфляции. А не как предмет повседневного использования", - рассказала Елена Соседка.

Кроме того, аналитики одного из крупнейших и влиятельнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs прогнозируют - если доллар продолжит падение, уже к концу 2025 года стоимость золота достигнет отметки $3 700 за тройскую унцию.