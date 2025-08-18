Золото зберігає тижневе падіння в ціні на тлі інфляційного тиску в США

Ціни на золото зберігають тижневе падіння на тлі ознак того, що митна програма президента США Дональда Трампа починає створювати інфляційний тиск у США та може поставити під загрозу зниження ставок, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ціна на золото у злитках становила близько $3340 за унцію після тижневого падіння на 1,8%. Дані минулого тижня показали, що оптова інфляція в США у липні прискорилася найсильніше за три роки, що спонукало трейдерів зменшити ставки на зниження ставки Федеральної резервної системи наступного місяця. Вищі відсоткові ставки негативно позначаються на золоті, яке не виплачує відсотки.

Рафаель Бостік, президент Федерального резервного банку Атланти, заявив після триденної поїздки південним сходом США, що митна напруженість реальна, а висока вартість запозичень знижує прибуток компаній. Цього року ринки, як і раніше, очікують до двох знижень.

Трейдери стежитимуть за будь-яким прогресом від зустрічі Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, покликаною визначити умови потенційної мирної угоди, яку він обговорював з главою кремля володимиром путіним на зустрічі минулої п'ятниці на Алясці. Довгострокове припинення вогню або продовження конфлікту може вплинути на попит на золото.

Ціни на золото консолідуються в діапазоні, не набагато нижчому від рекордного максимуму в 3500 доларів за унцію, досягнутого в квітні.

Цього року ціна на метал все ще зростає більш ніж на чверть, на тлі того, як зростання геополітичної напруженості, побоювання щодо стабільності світової економіки та диверсифікація доларових активів підтримують цей актив-притулок, пише видання.

Ціна на золото знизилася на 0,1% до 3340,08 доларів за унцію станом на 8:35 ранку за сінгапурським часом. Індекс Bloomberg Dollar Spot залишився стабільним. Срібло і платина практично не змінилися в ціні, тоді як паладій виріс.

Нагадаємо

Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках - Індії та Китаї.

"Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання", - розповіла Олена Сосєдка.

Окрім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують - якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.