Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 25455 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 45688 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 86496 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 137567 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 88567 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85901 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67627 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55264 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248605 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Золото зберігає тижневе падіння в ціні на тлі інфляційного тиску в США

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Ціни на золото знизилися на 1,8% за тиждень до $3340 за унцію. Це пов'язано з прискоренням оптової інфляції в США та очікуваннями щодо відсоткових ставок.

Золото зберігає тижневе падіння в ціні на тлі інфляційного тиску в США

Ціни на золото зберігають тижневе падіння на тлі ознак того, що митна програма президента США Дональда Трампа починає створювати інфляційний тиск у США та може поставити під загрозу зниження ставок, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Ціна на золото у злитках становила близько $3340 за унцію після тижневого падіння на 1,8%. Дані минулого тижня показали, що оптова інфляція в США у липні прискорилася найсильніше за три роки, що спонукало трейдерів зменшити ставки на зниження ставки Федеральної резервної системи наступного місяця. Вищі відсоткові ставки негативно позначаються на золоті, яке не виплачує відсотки.

Рафаель Бостік, президент Федерального резервного банку Атланти, заявив після триденної поїздки південним сходом США, що митна напруженість реальна, а висока вартість запозичень знижує прибуток компаній. Цього року ринки, як і раніше, очікують до двох знижень.

Трейдери стежитимуть за будь-яким прогресом від зустрічі Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, покликаною визначити умови потенційної мирної угоди, яку він обговорював з главою кремля володимиром путіним на зустрічі минулої п'ятниці на Алясці. Довгострокове припинення вогню або продовження конфлікту може вплинути на попит на золото.

Ціни на золото консолідуються в діапазоні, не набагато нижчому від рекордного максимуму в 3500 доларів за унцію, досягнутого в квітні.

Прогноз ціни на золото підвищено до $3500 на найближчі три місяці - Citi04.08.25, 10:29 • 3768 переглядiв

Цього року ціна на метал все ще зростає більш ніж на чверть, на тлі того, як зростання геополітичної напруженості, побоювання щодо стабільності світової економіки та диверсифікація доларових активів підтримують цей актив-притулок, пише видання.

Ціна на золото знизилася на 0,1% до 3340,08 доларів за унцію станом на 8:35 ранку за сінгапурським часом. Індекс Bloomberg Dollar Spot залишився стабільним. Срібло і платина практично не змінилися в ціні, тоді як паладій виріс.

Нагадаємо

Попри попереднє зростання вартості монетарного золота, як методу збереження грошей, його популярність як ювелірного металу значно знизилась. Як зазначила в коментарі для УНН експертка у сфері фінансів Олена Сосєдка, найбільше це відобразилось на ключових ринках - Індії та Китаї.

"Ціни на золото на глобальному ринку стали настільки високими, що це знизило популярність на покупку золотих прикрас. Найбільше ці відобразилось на таких ключових ринках, як Індія та Китай, однак глобальне зниження попиту відчувається по всьому світу. Через зростання ціни колишні фанати золотих прикрас все більше надають перевагу іншим дорогоцінним металам. Натомість золото частіше розглядають, як спосіб збереження капіталу в умовах економічної нестабільності та високого рівня інфляції. А не як предмет повсякденного використання", - розповіла Олена Сосєдка.

Окрім того, аналітики одного з найбільших і найвпливовіших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs прогнозують - якщо долар продовжить падіння, вже до кінця 2025 року вартість золота сягне позначки $3 700 за тройську унцію.

Юлія Шрамко

