Золото дешевеет на фоне укрепления доллара и снижения неопределенности относительно главы ФРС

Цены на золото снизились в четверг под давлением укрепления доллара и ослабления рыночной напряженности после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что увольнение им главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла "крайне маловероятно", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цены на спотовое золото упали на 0,2% до $3340,79 за унцию к 04:00 по Гринвичу (07:00 по Киеву). Американские фьючерсы на золото упали на 0,4% до $3347,10.

Индекс доллара вырос на 0,1% по отношению к другим валютам, что сделало слитки, покупаемые в долларах США, дороже для держателей других валют.

"Цена золота упала до $3340 за унцию на фоне восстановления доллара США после снижения неопределенности относительно позиции главы ФРС", - заявил Джигар Триведи, старший аналитик по сырьевым товарам в Reliance Securities.

Трамп открыт для идеи увольнения главы ФРС Пауэлла, сообщил Reuters источник в среду. Однако в среду Трамп заявил, что не планирует увольнять Пауэлла, но не исключает такую возможность и снова раскритиковал главу центробанка США за то, что тот не снизил процентные ставки.

Данные показали, что цены производителей в США неожиданно не изменились в июне, на фоне того, как рост стоимости товаров из-за импортных пошлин был компенсирован снижением цен в сфере услуг.

"Низкий уровень индекса цен производителей США в июне указывает на стабильность оптовых цен, что позволяет предположить, что пошлины могут иметь меньшее влияние на экономику, чем первоначально предполагалось", - сказал Триведи.

Что касается торговли, то главный по внешней торговле в ЕС Марош Шефчович в среду отправился в Вашингтон для переговоров по пошлинам, сообщил Reuters представитель ЕС, добавив, что он встретится с министром торговли США Говардом Лютником и торговым представителем Джеймисоном Гриром.

SPDR Gold Trust, крупнейший в мире биржевой инвестиционный фонд, обеспеченный золотом, сообщил, что его активы выросли на 0,33% до 950,79 тонн в среду с 947,64 тонн на предыдущей сессии.

Спотовые цены на серебро выросли на 0,1% до 37,98 долларов за унцию. Цена на платину выросла на 0,2% до 1419,67 долларов, а цена на палладий снизилась на 0,1% до 1230,14 долларов.

Нефть дорожает на фоне роста ожиданий спроса и улучшения экономических данных