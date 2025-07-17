Нефть дорожает на фоне роста ожиданий спроса и улучшения экономических данных

Цены на нефть выросли в начале торгов в четверг, отыграв падение предыдущей сессии, чему способствовали более сильные, чем ожидалось, экономические данные крупнейших мировых потребителей нефти и признаки ослабления торговой напряженности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 27 центов, или 0,39%, до $68,79 за баррель к 00:00 по Гринвичу (03:00 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 31 цент, или на 0,47%, до $66,69. Оба эталонных сорта упали более чем на 0,2% на предыдущей сессии.

Управление энергетической информации США сообщило в среду, что запасы нефти в США сократились на 3,9 млн баррелей до 422,2 млн баррелей на прошлой неделе. Это более резкое падение, чем прогнозировалось в 552 000 баррелей, что свидетельствует об усилении активности нефтеперерабатывающих заводов, сокращении предложения и повышении спроса.

"Некоторую поддержку оказывает благоприятная маржинальная конъюнктура в секторе нефтепереработки. Спреды по нефтепродуктам остаются относительно широкими во всех регионах", - заявил Джон Пейзи, президент Stratas Advisors.

Однако более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов бензина и дизельного топлива ограничило рост цен.

Опубликованный в среду последний обзор экономики США отражает рост активности за последние недели. Однако прогноз был "нейтральным или немного пессимистичным", поскольку компании сообщили о том, что повышение импортных пошлин оказывает давление на цены.

Данные по Китаю показали замедление роста во втором квартале, но не так значительно, как предполагалось ранее, отчасти из-за предварительной закупки, чтобы обойти американские пошлины, что ослабило опасения относительно состояния экономики крупнейшего в мире импортера нефти.

Данные также показали, что в июне объем перевалки нефти в Китае вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о росте спроса на топливо.

Кроме того, "поддержку оказали позитивные новости о некотором смягчении торговой напряженности между Китаем и США, связанные с отменой президентом Трампом запрета на продажу Китаю чипов искусственного интеллекта, а также с объявлением о торговой сделке с Индонезией", - добавил Джон Пейси.

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Президент США Дональд Трамп вселил оптимизм в перспективы заключения соглашения с Пекином по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он также намекнул, что торговое соглашение с Индией очень близко к заключению, а также, возможно, будет достигнуто соглашение с Европой.

Торговые пошлины могут замедлить рост мировой экономики и, в свою очередь, снизить спрос на топливо, снижая давление на цены.

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