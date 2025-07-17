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Економіст (журнал)

Нафта дорожчає на тлі зростання очікувань попиту та покращення економічних даних

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Ціни на нафту зросли на початку торгів у четвер, відігравши падіння попередньої сесії. Ф'ючерси на Brent та WTI зросли на 0,39% та 0,47% відповідно.

Нафта дорожчає на тлі зростання очікувань попиту та покращення економічних даних

Ціни на нафту зросли на початку торгів у четвер, відігравши падіння попередньої сесії, чому сприяли сильніші, ніж очікувалося, економічні дані найбільших світових споживачів нафти та ознаки ослаблення торгової напруженості, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 27 центів, або 0,39%, до $68,79 за барель до 00:00 за Гринвічем (03:00 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 31 цент, або на 0,47%, до $66,69. Обидва еталонні сорти впали більш ніж на 0,2% на попередній сесії.

Управління енергетичної інформації США повідомило в середу, що запаси нафти в США скоротилися на 3,9 млн барелів до 422,2 млн барелів минулого тижня. Це різкіше падіння, ніж прогнозувалося в 552 000 барелів, що свідчить про посилення активності нафтопереробних заводів, скорочення пропозиції та підвищення попиту.

"Деяку підтримку надає сприятлива маржинальна кон'юнктура у секторі нафтопереробки. Спреди щодо нафтопродуктів залишаються відносно широкими у всіх регіонах", - заявив Джон Пейзі, президент Stratas Advisors.

Проте більш значне, ніж очікувалося, збільшення запасів бензину та дизельного палива обмежило зростання цін.

Опубліковано в середу останній огляд економіки США, що відображає зростання активності за останні тижні. Проте прогноз був "нейтральним або трохи песимістичним", оскільки компанії повідомили про те, що підвищення імпортних мит чинить тиск на ціни.

Дані щодо Китаю показали уповільнення зростання у другому кварталі, але не так значно, як передбачалося раніше, частково через попередню закупівлю, щоб обійти американські мита, що послабило побоювання щодо стану економіки найбільшого у світі імпортера нафти.

Дані також показали, що у червні обсяг перевалки нафти в Китаї зріс на 8,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про зростання попиту на пальне.

Окрім того, "підтримку надали позитивні новини про деяке пом'якшення торгової напруженості між Китаєм і США, пов'язані зі скасуванням президентом Трампом заборони на продаж Китаю чіпів штучного інтелекту, а також з оголошенням про торгову угоду з Індонезією", - додав Джон Пейсі.

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Президент США Дональд Трамп вселив оптимізм у перспективи укладання угоди з Пекіном щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків. Він також натякнув, що торговельна угода з Індією дуже близька до укладання, а також, можливо, буде досягнуто згоди з Європою.

Торгівельне мито може сповільнити зростання світової економіки і, своєю чергою, знизити попит на паливо, знижуючи тиск на ціни.

Іракські нафтові родовища декілька днів під ударами невідомих дронів16.07.25, 18:05 • 3426 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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