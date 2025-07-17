Золото дешевшає на тлі зміцнення долара та зниження невизначеності щодо голови ФРС

Ціни на золото знизилися в четвер під тиском зміцнення долара та послаблення ринкової напруженості після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що звільнення ним голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла "вкрай малоймовірне", пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціни на спотове золото впали на 0,2% до $3340,79 за унцію за 04:00 за Гринвічем (07:00 за Києвом). Американські ф'ючерси на золото впали на 0,4% до $3347,10.

Індекс долара зріс на 0,1% щодо інших валют, що зробило зливки, що купуються в доларах США, дорожчими для власників інших валют.

"Ціна золота впала до $3340 за унцію на тлі відновлення долара США після зниження невизначеності щодо позиції голови ФРС", - заявив Джигар Тріведі, старший аналітик із сировинних товарів у Reliance Securities.

Трамп відкритий для ідеї звільнення голови ФРС Павелла, повідомило Reuters джерело в середу. Однак у середу Трамп заявив, що не планує звільняти Павелла, але не виключає таку можливість і знову розкритикував голову центробанку США за те, що той не знизив відсоткові ставки.

Дані показали, що ціни виробників у США несподівано не змінилися у червні, на тлі того, як зростання вартості товарів через імпортне мито було компенсоване зниженням цін у сфері послуг.

"Низький рівень індексу цін виробників США в червні вказує на стабільність оптових цін, що дозволяє припустити, що мита можуть мати менший вплив на економіку, ніж спочатку передбачалося", - сказав Тріведі.

Що стосується торгівлі, то головний по зовнішній торгівлі у ЄС Марош Шефчович у середу вирушив до Вашингтона для переговорів щодо мит, повідомив Reuters представник ЄС, додавши, що він зустрінеться з міністром торгівлі США Говардом Лютником та торговим представником Джеймісоном Гріром.

SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий інвестиційний фонд, забезпечений золотом, повідомив, що його активи зросли на 0,33% до 950,79 тонн у середу з 947,64 тонн на попередній сесії.

Спотові ціни на срібло зросли на 0,1% до 37,98 доларів за унцію. Ціна на платину зросла на 0,2% до 1419,67 доларів, а ціна на паладій знизилася на 0,1% до 1230,14 доларів.

Нафта дорожчає на тлі зростання очікувань попиту та покращення економічних даних