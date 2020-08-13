Издевалась над котом и распространяла порнографию: живодерке из Запорожья огласили подозрение

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95618 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104038 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129895 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109132 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129375 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101734 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102463 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104310 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102011 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Издевалась над котом и распространяла порнографию: живодерке из Запорожья огласили подозрение

Издевалась над котом и распространяла порнографию: живодерке из Запорожья огласили подозрение

Киев  •  УНН

 • 13850 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Жительница Запорожья 1996 года рождения создавала и распространяла в социальных сетях порнографию. Кроме того, она жестоко издевалась над котом, что привело к его смерти. Об этом рассказали в прокуратуре Запорожской области, передает УНН.

“При процессуальном руководстве Токмакского местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту распространения, изготовления, хранения и сбыта изображений и видеопродукции порнографического характера, а также по факту жестокого обращения с животными, совершенное умышленно и привело к гибели животного, совершенные активным образом, ответственность за что предусмотрена ч. 2 ст. 301 и ч. 3 ст. 299 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее не судимая жительница г. Запорожье, 1996 года рождения, безработная, в нарушении ст. 1 “Закона Украины “О защите общественной морали”, находясь на территории одного из населенных пунктов Вольнянского района Запорожской области, воспользовавшись мобильным телефоном с функцией видео, аудио и фото записи, создала ряд графических изображений — фотографий и ряд аудиовизуальных записей — видеопродукции, которые согласно заключению эксперта являются носителями информации содержащих сцены порнографического характера, а именно изображение сцен полового акта и другими демонстрациями половых органов.

“В дальнейшем, создала профиль на сайте „Вконтакте“ и разместила указанные материалы в свободном доступе, чем распространила изображения и видеопродукцию порнографического характера”, — пояснили правоохранители.

Добавляется, что девушка в отдельных случаях, осуществляла обмен указанных материалов на денежные средства, за соответствующую подписку на ее личный банковский счет, чем осуществила сбыт изображения и видеопродукции порнографического характера.

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Кроме того, в июле этого года, подозреваемая, находясь по месту своего проживания, “по мотивам жестокости и пренебрежения к общепринятым в обществе нормам морали относительно обращения с животными”, желая убить кота путем издевательства над животным “с помощью изоленты, связала передние и задние лапы между собой, чем ограничила подвижность животного, после чего с помощью ножа, умышленно и активно нанесла животному — коту по одному удару отдельно в каждый глаз, продолжая свой вышеописанный преступный умысел, указанным ножом отрезала коту уши, лапы, хвост и нанесла животному несколько ударов ножом в область туловища и отрезала голову, вызывая таким образом существенный боль и страдания указанной животному, вызвав его смерть”, — сообщили в прокуратуре.

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“Сейчас фигурантке производства сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 301 и ч. 3 ст. 299 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается”, — добавили правоохранители.

Напомним, в Запорожье живодер повесил щенка Хаски на дереве.

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