Издевалась над котом и распространяла порнографию: живодерке из Запорожья огласили подозрение

“При процессуальном руководстве Токмакского местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту распространения, изготовления, хранения и сбыта изображений и видеопродукции порнографического характера, а также по факту жестокого обращения с животными, совершенное умышленно и привело к гибели животного, совершенные активным образом, ответственность за что предусмотрена ч. 2 ст. 301 и ч. 3 ст. 299 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее не судимая жительница г. Запорожье, 1996 года рождения, безработная, в нарушении ст. 1 “Закона Украины “О защите общественной морали”, находясь на территории одного из населенных пунктов Вольнянского района Запорожской области, воспользовавшись мобильным телефоном с функцией видео, аудио и фото записи, создала ряд графических изображений — фотографий и ряд аудиовизуальных записей — видеопродукции, которые согласно заключению эксперта являются носителями информации содержащих сцены порнографического характера, а именно изображение сцен полового акта и другими демонстрациями половых органов.

“В дальнейшем, создала профиль на сайте „Вконтакте“ и разместила указанные материалы в свободном доступе, чем распространила изображения и видеопродукцию порнографического характера”, — пояснили правоохранители.

Добавляется, что девушка в отдельных случаях, осуществляла обмен указанных материалов на денежные средства, за соответствующую подписку на ее личный банковский счет, чем осуществила сбыт изображения и видеопродукции порнографического характера.

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Кроме того, в июле этого года, подозреваемая, находясь по месту своего проживания, “по мотивам жестокости и пренебрежения к общепринятым в обществе нормам морали относительно обращения с животными”, желая убить кота путем издевательства над животным “с помощью изоленты, связала передние и задние лапы между собой, чем ограничила подвижность животного, после чего с помощью ножа, умышленно и активно нанесла животному — коту по одному удару отдельно в каждый глаз, продолжая свой вышеописанный преступный умысел, указанным ножом отрезала коту уши, лапы, хвост и нанесла животному несколько ударов ножом в область туловища и отрезала голову, вызывая таким образом существенный боль и страдания указанной животному, вызвав его смерть”, — сообщили в прокуратуре.

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“Сейчас фигурантке производства сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 301 и ч. 3 ст. 299 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается”, — добавили правоохранители.

Напомним, в Запорожье живодер повесил щенка Хаски на дереве.