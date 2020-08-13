Знущалась над котом та поширювала порнографію: живодерці з Запоріжжя оголосили підозру

“За процесуального керівництва Токмацької місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом розповсюдження, виготовлення, зберігання та збуту зображень та відеопродукції порнографічного характеру, а також за фактом жорстокого поводження з тваринами, що вчинене умисно та призвело до загибелі тварини, вчинені активним способом, відповідальність за що передбачена ч. 2 ст. 301 та ч. 3 ст. 299 КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що раніше не судима мешканка м. Запоріжжя, 1996 року народження, безробітна, в порушені ст. 1 “Закону України “Про захист суспільної моралі”, знаходячись на території одного з населених пунктів Вільнянського району, Запорізької області, скориставшись мобільним телефоном з функцією відео, аудіо та фото запису, створила ряд графічних зображень — фотографій та ряд аудіовізуальних записів — відеопродукції, які згідно висновку експерта є носіями інформації які містять сцени порнографічного характеру, а саме зображення сцен статевого акту, та іншими демонстраціями статевих органів.

“У подальшому, створила профіль користувача на сайті „Вконтакте“ та розмістила вказані матеріали у вільному доступі, чим розповсюдила зображення та відеопродукцію порнографічного характеру”, — пояснили правоохоронці.

Додається, що жінка в окремих випадках, здійснювала обмін вказаних матеріалів на грошові кошти, за відповідну передплату на її особистий банківський рахунок, чим здійснила збут зображення та відеопродукції порнографічного характеру.

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Крім того, у липні цього року, підозрювана, знаходячись за місцем свого мешкання, “з мотивів жорстокості та зневаги до загальноприйнятих в суспільстві норм моралі щодо поводження з тваринами”, бажаючи вбити кота шляхом знущання над твариною “за допомогою ізоляційної стрічки, зв’язала передні та задні лапи між собою, чим обмежила рухливість тварини, після чого за допомогою ножа, умисно та активно нанесла тварині — коту по одному удару окремо в кожне око, продовжуючи свій вищеописаний злочинний умисел, вказаним ножем відрізала коту вуха, лапи, хвіст та нанесла тварині декілька ударів ножем в область тулуба та відрізала голову, спричиняючи таким чином істотний біль та страждання вказаній тварині, спричинивши його смерть”, — повідомили у прокуратурі.

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“Наразі фігурантці провадження повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 301 та ч. 3 ст. 299 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває”, — додали правоохоронці.

Нагадаємо, У Запоріжжі живодер повісив цуценя Хаскі на дереві.