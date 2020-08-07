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Пограбував, побив та зґвалтував перехожу: рецидивіста засудили до 9 років ув’язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Старобільську до 9 років ув’язнення засуджено чоловіка, який пограбував, побив та зґвалтував молоду жінку. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає УНН.

"Старобільським районним судом Луганської області мешканця міста Старобільська засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном та зґвалтування (ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 152 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вересні 2018 року у громадському місці Старобільська раніше неодноразово судимий 32-річний чоловік напав перехожу.

"Зловмисник схопив 23-річну дівчину за волосся, здавив їй шию, наніс декілька порізів ножем та удари кулаками в різні частини тіла. У результаті завданих тілесних ушкоджень дівчина втратила свідомість, що дозволило нападникові заволодіти її мобільним телефоном й грошовими коштами у розмірі 250 гривень. У подальшому, продовжуючи знущатися над дівчиною, обвинувачений її зґвалтував та декілька разів при цьому вдарив головою об бетонні сходи", – повідомили в прокуратурі.

В відомстві підкреслили, що сторона обвинувачення надала суду беззаперечні та переконливі докази вчинення особою інкримінованих злочинів. Водночас підсудний у ході судового розгляду свою винуватість у завданні тілесних ушкоджень та зґвалтуванні категорично заперечував.

"На даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку", – додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у столиці розшукують чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні молодої дівчини та не з’явився до суду для обрання йому запобіжного заходу.

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