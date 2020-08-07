Ограбил, избил и изнасиловал прохожую: рецидивиста приговорили к 9 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Старобельске к 9 годам заключения приговорен мужчина, который ограбил, избил и изнасиловал молодую женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"Старобельским районным судом Луганской области житель города Старобельска приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за совершение нападения с целью завладения чужим имуществом и изнасилование (ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сентябре 2018 года в общественном месте Старобельска ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина напал на прохожую.
"Злоумышленник схватил 23-летнюю девушку за волосы, сдавил ей шею, нанес несколько порезов ножом и удары кулаками в различные части тела. В результате причиненных телесных повреждений девушка потеряла сознание, что позволило нападающему завладеть ее мобильным телефоном и денежными средствами в размере 250 гривен. В дальнейшем, продолжая издеваться над девушкой, обвиняемый ее изнасиловал и несколько раз при этом ударил головой о бетонную лестницу", - сообщили в прокуратуре.
В ведомстве подчеркнули, что сторона обвинения предоставила суду неоспоримые и убедительные доказательства совершения лицом инкриминируемых преступлений. В то же время подсудимый в ходе судебного разбирательства свою виновность в нанесении телесных повреждений и изнасиловании категорически отрицал.
"В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования - 30 дней со дня оглашения приговора", - добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в столице разыскивают мужчину, который подозревается в изнасиловании молодой девушки.