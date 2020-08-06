У Кривому Розі засудили подружжя, яке знімало порнографію зі своєю малолітньою донькою

“Колегією суддів Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу ухвалено вирок подружжю, за обвинуваченням у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості, вчинених стосовно їхньої малолітньої дочки. Чоловіка та жінку визнано винними у злочинах за наступними статтями Кримінального кодексу України: 149 “Торгівля людьми”, 152 “Зґвалтування”, 153 “Сексуальне насильство”, 156 “Розбещення неповнолітніх” та 301 “Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів”. Судовим розглядом встановлено, що в період з 06 червня 2016 року до 13 червня 2018 року обвинувачені, за попередньою змовою між собою, проживаючи в орендованих квартирах міст Полтава та Кривий Ріг, створювали твори порнографічного характеру з примушуванням до участі у їх виготовленні своєї дочки 2013 року народження”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що готові відеоматеріали обвинувачені розповсюджували у мережі Інтернет та розсилали користувачам месенджеру “Telegram” на платній основі. Крім цього, під час відеодзвінків з абонентами месенджеру “Skype”, заздалегідь отримавши від них гроші на електронні рахунки, подружжя обвинувачених транслювали дитячу порнографію.

“В судовому засіданні обвинувачені визнали вину у скоєних злочинах та щиро розкаялися. Колегія суддів, з урахуванням всіх обставин скоєних злочинів та осіб обвинувачених, призначила кожному з них покарання у виді 12 років 6 місяців позбавлення волі”, - розповіли в прокуратурі.

Наразі вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок суду від 5 серпня 2020 року.

Нагадаємо, у червні 2018 року стало відомо, що сімейна пара в Кривому Розі використовувала свою дочку для порнографічних відео.