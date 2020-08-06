У Кривому Розі засудили подружжя, яке знімало порнографію зі своєю малолітньою донькою

ukru
18:42 • 35281 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 74301 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 84730 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111424 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118113 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116304 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151335 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124987 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124704 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123866 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 24288 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 27394 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 33320 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 27323 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 29086 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78583 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102170 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82883 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151335 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117066 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51026 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58420 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107695 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125973 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125387 перегляди
Актуальне
У Кривому Розі засудили подружжя, яке знімало порнографію зі своєю малолітньою донькою

У Кривому Розі засудили подружжя, яке знімало порнографію зі своєю малолітньою донькою

Київ • УНН

 • 15884 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Жовтневий районний суд засудив до 12 років 6 місяців позбавлення волі подружжя, яке знімало порно зі своєю малолітньою донькою 2013 року народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.

“Колегією суддів Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу ухвалено вирок подружжю, за обвинуваченням у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості, вчинених стосовно їхньої малолітньої дочки. Чоловіка та жінку визнано винними у злочинах за наступними статтями Кримінального кодексу України: 149 “Торгівля людьми”, 152 “Зґвалтування”, 153 “Сексуальне насильство”, 156 “Розбещення неповнолітніх” та 301 “Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів”. Судовим розглядом встановлено, що в період з 06 червня 2016 року до 13 червня 2018 року обвинувачені, за попередньою змовою між собою, проживаючи в орендованих квартирах міст Полтава та Кривий Ріг, створювали твори порнографічного характеру з примушуванням до участі у їх виготовленні своєї дочки 2013 року народження”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що готові відеоматеріали обвинувачені розповсюджували у мережі Інтернет та розсилали користувачам месенджеру “Telegram” на платній основі. Крім цього, під час відеодзвінків з абонентами месенджеру “Skype”, заздалегідь отримавши від них гроші на електронні рахунки, подружжя обвинувачених транслювали дитячу порнографію.

“В судовому засіданні обвинувачені визнали вину у скоєних злочинах та щиро розкаялися. Колегія суддів, з урахуванням всіх обставин скоєних злочинів та осіб обвинувачених, призначила кожному з них покарання у виді 12 років 6 місяців позбавлення волі”, - розповіли в прокуратурі.

Наразі вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок суду від 5 серпня 2020 року.

Нагадаємо, у червні 2018 року стало відомо, що сімейна пара в Кривому Розі використовувала свою дочку для порнографічних відео.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11