В Кривом Роге осудили супругов, снимавших порнографию со своей малолетней дочерью
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Октябрьский районный суд приговорил к 12 годам 6 месяцам лишения свободы супругов, снимавших порно со своей малолетней дочерью 2013 рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда города Кривой Рог.
"Коллегией судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога вынесен приговор супругам, по обвинению в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности, совершенных в отношении их малолетней дочери. Мужчина и женщина признаны виновными в преступлениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: 149 "Торговля людьми", 152 "Изнасилование", 153 "Сексуальное насилие", 156 "Развращение несовершеннолетних" и 301 "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Судебным разбирательством установлено, что в период с 6 июня 2016 года до 13 июня 2018 года обвиняемые, по предварительному сговору между собой, проживая в арендованных квартирах городов Полтава и Кривой Рог, создавали произведения порнографического характера с принуждением к участию в их изготовлении своей дочери 2013 рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что готовые видеоматериалы обвиняемые распространяли в сети Интернет и рассылали пользователям мессенджера "Telegram" на платной основе. Кроме этого, во время видеозвонков с абонентами мессенджера "Skype", предварительно получив от них деньги на электронные счета, супруги обвиняемых транслировали детскую порнографию.
"В судебном заседании обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях и искренне раскаялись. Коллегия судей, с учетом всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц обвиняемых, назначила каждому из них наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы", - рассказали в прокуратуре.
Сейчас приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в Днепровский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения. Приговор суда от 5 августа 2020 года.
Напомним, в июне 2018 года стало известно, что семейная пара в Кривом Роге использовала свою дочь для порнографических видео.