В Кривом Роге осудили супругов, снимавших порнографию со своей малолетней дочерью

"Коллегией судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога вынесен приговор супругам, по обвинению в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности, совершенных в отношении их малолетней дочери. Мужчина и женщина признаны виновными в преступлениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: 149 "Торговля людьми", 152 "Изнасилование", 153 "Сексуальное насилие", 156 "Развращение несовершеннолетних" и 301 "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Судебным разбирательством установлено, что в период с 6 июня 2016 года до 13 июня 2018 года обвиняемые, по предварительному сговору между собой, проживая в арендованных квартирах городов Полтава и Кривой Рог, создавали произведения порнографического характера с принуждением к участию в их изготовлении своей дочери 2013 рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что готовые видеоматериалы обвиняемые распространяли в сети Интернет и рассылали пользователям мессенджера "Telegram" на платной основе. Кроме этого, во время видеозвонков с абонентами мессенджера "Skype", предварительно получив от них деньги на электронные счета, супруги обвиняемых транслировали детскую порнографию.

"В судебном заседании обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях и искренне раскаялись. Коллегия судей, с учетом всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц обвиняемых, назначила каждому из них наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в Днепровский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения. Приговор суда от 5 августа 2020 года.

Напомним, в июне 2018 года стало известно, что семейная пара в Кривом Роге использовала свою дочь для порнографических видео.