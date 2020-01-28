У Запоріжжі живодер повісив цуценя Хаскі на дереві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Запоріжжі поліцейські встановлюють особу та розшукують підозрюваного у знущанні над твариною. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області.
Так, 26 січня у мережі з’явився ряд публікацій, в яких йшлося про те, що невстановлена особа на вулиці Вавілова в місті Запоріжжя з хуліганських мотивів, вчинила знущання над твариною, а саме повісила на дереві цуценя породи Хаскі.
Працівниками Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області інформацію про подію було внесено до Журналу єдиного обліку, проведено огляд місця події та опитано всіх можливих свідків правопорушення.
На даний час поліцейськими проводяться ряд оперативно-пошукових та слідчих заходів з метою встановлення особи, причетної до скоєння злочину.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Запоріжжі повідомили про підозру чоловіку, який кинув собаку з мосту на залізничну колію.