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У Запоріжжі живодер повісив цуценя Хаскі на дереві

Київ • УНН

 • 20041 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У Запоріжжі поліцейські встановлюють особу та розшукують підозрюваного у знущанні над твариною. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області.

У Запоріжжі живодер повісив цуценя Хаскі на дереві

Так, 26 січня у мережі з’явився ряд публікацій, в яких йшлося про те, що невстановлена особа на вулиці Вавілова в місті Запоріжжя з хуліганських мотивів, вчинила знущання над твариною, а саме повісила на дереві цуценя породи Хаскі.

Працівниками Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області інформацію про подію було внесено до Журналу єдиного обліку, проведено огляд місця події та опитано всіх можливих свідків правопорушення.

На даний час поліцейськими проводяться ряд оперативно-пошукових та слідчих заходів з метою встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Запоріжжі повідомили про підозру чоловіку, який кинув собаку з мосту на залізничну колію.

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