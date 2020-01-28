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В Запорожье живодер повесил щенка Хаски на дереве

Киев • УНН

 • 20041 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В Запорожье полицейские устанавливают личность и разыскивают подозреваемого в издевательствах над животным. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

В Запорожье живодер повесил щенка Хаски на дереве

Так, 26 января в сети появился ряд публикаций, в которых говорилось о том, что неустановленное лицо на улице Вавилова в городе Запорожье из хулиганских побуждений, совершил издевательство над животным, а именно повесила на дереве щенка породы Хаски.

Сотрудниками Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области информация о событии была внесена в журнал единого учета, проведен осмотр места происшествия и опрошены все возможные свидетелей правонарушения.

В настоящее время полицейскими проводятся ряд оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью установления лица, причастного к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Запорожье сообщили о подозрении мужчине, который бросил собаку с моста на железнодорожные пути.

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