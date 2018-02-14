В Харькове памятник воинам УПА покрасили в цвета польского флага

"Памятный знак погибшим воинам Украинской Повстанческой Армии, который был осквернен, очищено от краски. Однако вандалы нанесли новые сколы на гранитную доску, она теперь нуждается в реставрации. Поэтому Общественный комитет по восстановлению памятного знака воинам УПА в Харькове призывает неравнодушных граждан присоединиться к восстановлению этой знаковой достопримечательности.

Значение этого памятника-символа для харьковчан является очень важным. Ведь так же, как воины АТО теперь, бойцы Украинской Повстанческой Армии защищали нашу страну от захватчиков", - говорится в сообщении сообщества.

Зато корреспонденты под этим постом высказывают мнения о нецелесообразности сбора средств без соответствующей поддержки власти.

"Поэтому пока мы не добьемся того чтобы к знаку было такое же отношение власти, как, например, к памятнику чернобыльцам, расположенного в двухстах метрах в этом же парке, которого обложили плиткой, обсадили цветами, которые каждое утро поливают, то мы ежегодно будем восстанавливать то знак", - говорится в одном из комментариев.

Напомним, ранее неизвестные испортили памятную доску в честь погибшего майдановцев в Запорожье, а в Конотопе на Сумщине неизвестные осквернили памятник жертвам Голодомора.