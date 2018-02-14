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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93494 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101041 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101428 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114966 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102856 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105577 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112490 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117204 просмотра

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В Харькове памятник воинам УПА покрасили в цвета польского флага

В Харькове памятник воинам УПА покрасили в цвета польского флага

Киев  •  УНН

 • 11008 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вандалы на Харьковщине снова осквернили ранее восстановленный Памятный знак погибшим воинам Украинской Повстанческой Армии. Об этом пишет сообщество Украинский Харьков на своей странице Facebook, сообщает УНН.

"Памятный знак погибшим воинам Украинской Повстанческой Армии, который был осквернен, очищено от краски. Однако вандалы нанесли новые сколы на гранитную доску, она теперь нуждается в реставрации. Поэтому Общественный комитет по восстановлению памятного знака воинам УПА в Харькове призывает неравнодушных граждан присоединиться к восстановлению этой знаковой достопримечательности.

Значение этого памятника-символа для харьковчан является очень важным. Ведь так же, как воины АТО теперь, бойцы Украинской Повстанческой Армии защищали нашу страну от захватчиков", - говорится в сообщении сообщества.

Зато корреспонденты под этим постом высказывают мнения о нецелесообразности сбора средств без соответствующей поддержки власти.

"Поэтому пока мы не добьемся того чтобы к знаку было такое же отношение власти, как, например, к памятнику чернобыльцам, расположенного в двухстах метрах в этом же парке, которого обложили плиткой, обсадили цветами, которые каждое утро поливают, то мы ежегодно будем восстанавливать то знак", - говорится в одном из комментариев.

Напомним, ранее неизвестные испортили памятную доску в честь погибшего майдановцев в Запорожье, а в Конотопе на Сумщине неизвестные осквернили памятник жертвам Голодомора.

Украинские Национальные Новости

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