В Харькове памятник воинам УПА покрасили в цвета польского флага
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вандалы на Харьковщине снова осквернили ранее восстановленный Памятный знак погибшим воинам Украинской Повстанческой Армии. Об этом пишет сообщество Украинский Харьков на своей странице Facebook, сообщает УНН.
"Памятный знак погибшим воинам Украинской Повстанческой Армии, который был осквернен, очищено от краски. Однако вандалы нанесли новые сколы на гранитную доску, она теперь нуждается в реставрации. Поэтому Общественный комитет по восстановлению памятного знака воинам УПА в Харькове призывает неравнодушных граждан присоединиться к восстановлению этой знаковой достопримечательности.
Значение этого памятника-символа для харьковчан является очень важным. Ведь так же, как воины АТО теперь, бойцы Украинской Повстанческой Армии защищали нашу страну от захватчиков", - говорится в сообщении сообщества.
Зато корреспонденты под этим постом высказывают мнения о нецелесообразности сбора средств без соответствующей поддержки власти.
"Поэтому пока мы не добьемся того чтобы к знаку было такое же отношение власти, как, например, к памятнику чернобыльцам, расположенного в двухстах метрах в этом же парке, которого обложили плиткой, обсадили цветами, которые каждое утро поливают, то мы ежегодно будем восстанавливать то знак", - говорится в одном из комментариев.
Напомним, ранее неизвестные испортили памятную доску в честь погибшего майдановцев в Запорожье, а в Конотопе на Сумщине неизвестные осквернили памятник жертвам Голодомора.