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У Харкові пам’ятник воякам УПА пофарбували у кольори польського прапору

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ХАРКІВ-КИЇВ. 14 лютого. УНН. Вандали на Харківщині знову сплюндрували раніше відновлений Пам’ятний знак загиблим воїнам Української Повстанської Армії. Про це пише спільнота Український Харків на своїй сторінці Facebook, повідомляє УНН.

“Пам’ятний знак загиблим воїнам Української Повстанської Армії, котрий було сплюндровано, очищено від фарби. Проте вандали нанесли нові сколи на гранітну дошку, вона тепер потребує реставрації. Тому Громадський комітет із відновлення Пам’ятного знаку воїнам УПА в Харкові закликає небайдужих громадян долучитися до відновлення цієї знакової пам’ятки.
Значення цього пам’ятника-символа для харків’ян є дуже важливим. Адже так само, як воїни АТО тепер, бійці Української Повстанської Армії боронили нашу державу від загарбників”, — йдеться в повідомленні спільноти.

Натомість дописувачі під цим постом висловлюють думки стосовно недоцільності збирання коштів без відповідної підтримки влади.

“Тому доки ми не доб’ємось того щоб до знаку було таке ж відношення влади, як, наприклад, до пам’ятника чорнобильцям, розташованого за двісті метрів в цьому ж парку, якого обклали плиткою, обсадили квітами, які кожного ранку поливають, то ми щороку будемо відновлювати той знак”, — йдеться в одному з коментарів.

Нагадаємо, раніше невідомі зіпсували пам’ятну дошку на честь загиблого майданівця у Запоріжжі, а у Конотопі на Сумщині невідомі сплюндрували пам’ятник жертвам Голодомору.

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