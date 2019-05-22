ВНО по украинскому языку и литературе состоится завтра

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 41545 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 63092 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 79839 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92960 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122917 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111585 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137732 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144642 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 марта, 12:17 • 93002 просмотра
Актуальное
ВНО по украинскому языку и литературе состоится завтра

ВНО по украинскому языку и литературе состоится завтра

Киев  •  УНН

 • 8680 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе в рамках основной сессии состоится в четверг, 23 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

"Завтра, 23 мая, более 349 тысяч абитуриентов на протяжении 180 минут выполнять задачи сертификационной работы по украинскому языку и литературе", - указали в центре.

Общее количество заданий работы - 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 104.

Допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало ВНО - 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии необходимых документов. В течение времени, отведенного на сдачу теста, абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Напомним, 21 мая в Украине стартовало ВНО - тестированием по математике. ВНО по математике составило почти 152 тысячи человек. Предметная профессиональная комиссия УЦОКО установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по математике 22 мая.

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