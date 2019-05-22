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ЗНО з української мови та літератури відбудеться завтра

ЗНО з української мови та літератури відбудеться завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури у межах основної сесії відбудеться у четвер, 23 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу УЦОЯО.

"Завтра, 23 травня, понад 349 тисяч абітурієнтів упродовж 180 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури", - вказали у центрі.

Загальна кількість завдань роботи – 58. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 104.

Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок ЗНО – 11:00.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності необхідних документів. Протягом часу, відведеного на складання тесту, абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Нагадаємо, 21 травня в Україні стартувало ЗНО - тестуванням з математики. ЗНО з математики склало майже 152 тисячі осіб. Предметна фахова комісія УЦОЯО встановила правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з математики 22 травня.

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