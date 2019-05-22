ЗНО з української мови та літератури відбудеться завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури у межах основної сесії відбудеться у четвер, 23 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу УЦОЯО.
"Завтра, 23 травня, понад 349 тисяч абітурієнтів упродовж 180 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури", - вказали у центрі.
Загальна кількість завдань роботи – 58. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 104.
Допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок ЗНО – 11:00.
Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності необхідних документів. Протягом часу, відведеного на складання тесту, абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.
Нагадаємо, 21 травня в Україні стартувало ЗНО - тестуванням з математики. ЗНО з математики склало майже 152 тисячі осіб. Предметна фахова комісія УЦОЯО встановила правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з математики 22 травня.