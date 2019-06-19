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Снижение цен на электроэнергию - опубликовали постановление

Киев • УНН

 • 31156 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. На официальном сайте правительства опубликовано постановление "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии". Этим постановлением вносятся изменения в Положение о возложении специальных обязанностей, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 № 483, сообщает УНН.

Снижение цен на электроэнергию - опубликовали постановление

Как отмечают в Кабмине, для обеспечения действенного механизма выполнения функции Положение было проведено совещание с основными участниками рынка, на котором согласованы оптимальный компромиссный вариант. Для населения было решено назначить отдельного оператора - государственное предприятие "Гарантированный покупатель".

Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 и действует до 31 декабря 2020 года.

Предельная цена документом определяется как средневзвешенная фактическая цена на электрическую энергию, произведенную соответствующим производителем за последние три календарных месяца до даты начала функционирования новой модели рынка электрической энергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии".

Документом специальные обязанности возлагаются на таких участников рынка электрической энергии:
производителей электрической энергии;
поставщиков универсальных услуг;
операторов систем распределения электрической энергии;
оператора системы передачи электрической энергии.

Операторы систем распределения электрической энергии и оператор системы передачи электрической энергии обязаны, в частности, осуществлять покупку электрической энергии на электронных аукционах в объемах, не превышающих 80 процентов объемов, необходимых для компенсации технологических потерь электрической энергии на ее передачу и распределение электрическими сетями;

Производители электрической энергии обязаны, в частности, осуществлять продажу на электронных аукционах в установленном законодательством порядке определенного Комиссией объема электрической энергии поставщикам универсальных услуг, операторам систем распределения электрической энергии и оператору системы передачи электроэнергии, но не более 60 процентов объема отпуска электрической энергии, произведенной на атомных электростанциях, и не более 20 процентов объема отпуска электрической энергии, произведенной на гидроэлектростанциях.

Определяется, что производителями на которых возложены спецзобовьязання определено Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и Открытое акционерное общество "Укргидроэнерго".

Напомним, полномасштабный запуск новой модели рынка электроэнергии запланирован на 1 июля 2019 года. Переход предусмотренный законом "О рынке электроэнергии", принятым в 2017 году. Он предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Отметим, Украина сохраняет низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе. Средневзвешенный тариф для домохозяйств в Украине составляет 1,03 грн за 1 кВт в час, тогда как аналогичная средняя цена киловатт в час в странах ЕС - на уровне 6 грн.

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