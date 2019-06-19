Зниження цін на електроенергію – опублікували постанову

Як відзначають в Кабміні, для забезпечення дієвого механізму виконання функції Положення було проведено нараду з основними учасниками ринку, на якій узгоджено оптимальний компромісний варіант. Для населення було вирішено призначити окремого оператора - державне підприємство "Гарантований покупець".

Постанова набирає чинності з 1 липня 2019 р. та діє до 31 грудня 2020 року.

Гранична ціна документом визначається як середньозважена фактична ціна на електричну енергію, вироблену відповідним виробником за останні три календарні місяці до дати початку функціонування нової моделі ринку електричної енергії відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”.

Документом спеціальні обов’язки покладаються на таких учасників ринку електричної енергії:

виробників електричної енергії;

постачальників універсальних послуг;

операторів систем розподілу електричної енергії;

оператора системи передачі електричної енергії.

Оператори систем розподілу електричної енергії та оператор системи передачі електричної енергії зобов’язані, зокрема, здійснювати купівлю електричної енергії на електронних аукціонах в обсягах, що не перевищують 80 відсотків обсягів, необхідних для компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами;

Виробники електричної енергії зобов’язані, зокрема, здійснювати продаж на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку визначеного Комісією обсягу електричної енергії постачальникам універсальних послуг, операторам систем розподілу електричної енергії та оператору системи передачі електричної енергії, але не більш як 60 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, та не більш як 20 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на гідроелектростанціях.

Визначається, що виробниками на яких покладені спецзобов’язання визначено Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” та Приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго”.

Нагадаємо, повномасштабний запуск нової моделі ринку електроенергії запланований на 1 липня 2019 року. Перехід передбачений законом "Про ринок електроенергії", прийнятим у 2017 році. Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

Відзначимо, Україна зберігає найнижчі тарифи на електроенергію для населення в Європі. Середньозважений тариф для домогосподарств в Україні становить 1,03 грн за 1 кВт на годину, тоді як аналогічна середня ціна кіловат на годину в країнах ЄС - на рівні 6 грн.