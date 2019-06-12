Уряд зобов’язав "Енергоатом" продавати електроенергію по фіксованій ціні

"Сьогодні Кабінет міністрів знову вносить зміни в постанову про ПСО. Я хочу звернути увагу, що згідно з тією постановою, яка сьогодні пропонується, 90% від "Енергоатому" буде продаватися по фіксованій ціні гарантованому покупцю. Фактично ринок – це означає ринкова конкуренція, коли дві найбільші компанії ("Енергоатом" і ДТЕК – ред.) в умовах відсутності імпорту ці дві компанії хоч якусь би конкуренцію забезпечували. Але якщо на 1 компанію покладається обов’язки 90% своєї електроенергії продавати по фіксованій ціні і не брати участь у конкурентному ринку, то для другої компанії не залишається ніякого конкурента і це просто вільний лібералізований ринок для однієї компанії", - зазначив Герус.



За його словами, забезпечення конкуренції у таких умовах неможливе, причому зрозуміло, заради інтересів якої компанії ухвалюються подібні рішення уряду.



На це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відповів, що таке рішення необхідне для того, щоб не допустити зростання цін на електроенергію.



Нагадаємо, 10 червня Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет Міністрів України схвалив всі необхідні рішення, аби запобігти зростанню цін на електроенергію з 1 липня – часу введення ринку електроенергії.