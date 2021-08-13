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Снижение НДС не помогло снизить цены на подсолнечное масло в Украине - эксперт

Снижение НДС не помогло снизить цены на подсолнечное масло в Украине - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В феврале этого года Президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС с 20% до 14% для производителей отдельных видов аграрной продукции, однако это никак не поспособствовало снижению цен на подсолнечное масло в Украине, которое уже в два раза дороже, чем в ЕС, сообщает УНН.

“То, что снизили НДС для аграриев — никак не уменьшает их желание зарабатывать все больше и больше”, — комментирует политолог Кирилл Сазонов.

Крупные игроки рынка знают, что импортеры в страну не зайдут, поэтому на внутренний рынок могут продавать продукт по мировым ценам, поясняет он.

“Украинская аграрная отрасль действительно зарабатывает миллионы долларов, успешно осваивает внешние рынки. И никто не отменял простой игры в экспансию, когда на внутреннем рынке цены поднимаешь, поскольку все равно никто из импортёров сюда не зайдет, и за счет этого можно работать на внешнем”, — поясняет он.

Этим и объясняется то, что происходит сейчас на рынке подсолнечного масла в Украине, когда цены на отечественный продукт в два и более раза превышают европейские, считает Сазонов.

“Если наше масло стоит за границей дешевле чем в Украине, значит речь идет об экспансии. За счет высокой цены для украинцев отечественные производители могут позволить себе дешевле продавать продукт на внешних рынках и тем самым
осваивать новые рынки сбыта”, — говорит он.

Способствует им то, что в Украине фактически отсутствует конкуренция и поэтому крупные агропроизводители задают нужные им тренды, уточняет Сазонов.

“Крупные агрохолдинги тут играют ключевую роль, потому что они задают моду, мелкие фермеры у нас не настолько развиты, чтобы, например, диктовать рынку какие-то условия. Во-вторых, мелким фермерам гораздо труднее и гораздо дороже выходить на внешние рынки, с этим ничего не поделаешь. Не те возможности, не тот лоббизм, поэтому крупные агрохолдинги задают погоду и диктуют все условия. Чем крупнее бизнес, тем больше ты снижаешь свои издержки”, — подчеркивает Сазонов.

В контексте

По результатам 2020 года Украина занимает первую позицию в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире. Однако успехи украинских производителей и экспортеров масла в последнее время украинцев не радуют. Оказалось, что будучи первым номером в мире по производству сами украинцы вынуждены покупать отечественный продукт втридорога, по мировым ценам.

УНН уже писал о том, что бутылка подсолнечного масла в Украине стоит в два раза дороже, чем в Польше. Только за последний год цена на масло выросла на 80%. Все потому, что производители продают украинцам масло не по внутренним ценам, а по экспортным. Вроде формулы “Роттердам+”, когда добытый в Украине уголь сбывали в самой Украине по цене, которая включала индексы цен в портах Северо- Западной Европы.

Этот факт мало скрывают сами производители и даже этим гордятся. Например, крупнейший в Украине производитель и экспортер масла “Кернел” ( ТМ “Чумак”, " Стожар“, “Щедрий дар”) подтверждает, что свое состояние зарабатывает благодаря отсутствию конкуренции на рынке и высоким мировым ценам.

“Несмотря на значительную волатильность, мировые цены на подсолнечное масло в 2020 ФГ были выше, чем год назад, что положительно повлияло на прибыль украинских фермеров и переработчиков. А учитывая рекордный урожай семян подсолнечника в Украине в 16,5 млн тонн в сочетании с незначительным ростом мощностей по переработке, конкуренция между переработчиками масличных семян снизилась, что позволило „Кернел“ обеспечить высокую рентабельность по EBITDA в размере 100 долларов на тонну проданного подсолнечного масла”, — указывает основатель “Кернел” Андрей Веревский.

Эксперты прогнозируют, что уже осенью цена на масло может преодолеть психологическую отметку в 100 грн за бутылку. Критичность ситуации понимают и в правительстве, еще в апреле там говорили об ограничении экспорта масла на внешние рынки или его квотирование.

Украинские Национальные Новости

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