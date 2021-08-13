Зниження ПДВ не допомогло знизити ціни на соняшникову олію в Україні - експерт

“Те, що знизили ПДВ для аграріїв — ніяк не зменшує їхнього бажання заробляти все більше і більше”, — коментує політолог Кирило Сазонов.

Великі гравці ринку знають, що імпортери в країну не зайдуть, тому на внутрішній ринок можуть продавати продукт за світовими цінами, пояснює він.

“Українська аграрна галузь дійсно заробляє мільйони доларів, успішно освоює зовнішні ринки. І ніхто не відміняв простої гри в експансію, коли на внутрішньому ринку ціни піднімаєш, оскільки все одно ніхто з імпортерів сюди не зайде, і за рахунок цього можна працювати на зовнішньому”, — пояснює він.

Цим і пояснюється те, що відбувається зараз на ринку соняшникової олії в Україні, коли ціни на вітчизняний продукт у два і більше разів перевищують європейські, вважає Сазонов.

“Якщо наше масло коштує за кордоном дешевше ніж в Україні, значить мова йде про експансію. За рахунок високої ціни для українців вітчизняні виробники можуть дозволити собі дешевше продавати продукт на зовнішніх ринках і тим самим освоювати нові ринки збуту”, — говорить він.

Сприяє їм те, що в Україні фактично відсутня конкуренція і тому великі агровиробники задають потрібні їм тренди, уточнює Сазонов.

“Великі агрохолдинги тут грають ключову роль, тому що вони задають моду, дрібні фермери у нас не настільки розвинені, щоб, наприклад, диктувати ринку якісь умови. По-друге, дрібним фермерам набагато важче і набагато дорожче виходити на зовнішні ринки, з цим нічого не поробиш. Не ті можливості, не той лобізм, тому великі агрохолдинги задають погоду і диктують всі умови. Що більший бізнес, тим більше ти знижуєш свої витрати”, — підкреслює Сазонов.

В контексті

За результатами 2020 року Україна займає першу позицію в рейтингу найбільших експортерів соняшникової олії в світі. Однак успіхи українських виробників і експортерів олії останнім часом українців не радують. Виявилося, що будучи першим номером в світі по виробництву самі українці змушені купувати вітчизняний продукт втричі дорожче, за світовими цінами.

УНН уже писав про те, що пляшка соняшникової олії в Україні коштує в два рази дорожче, ніж у Польщі. Тільки за останній рік ціна на масло зросла на 80%. Все тому, що виробники продають українцям масло не за внутрішніми цінами, а за експортними. На кшталт формули “Роттердам+”, коли видобуте в Україні вугілля збували в самій Україні за ціною, яка включала індекси цін в портах Північно Західної Європи.

Цей факт мало приховують самі виробники і навіть цим пишаються. Наприклад, найбільший в Україні виробник і експортер олії “Кернел” (ТМ “Чумак”, “Стожар”, “Щедрий дар”) підтверджує, що свій стан заробляє завдяки відсутності конкуренції на ринку і високим світовим цінам.

“Не дивлячись на значну волатильність, світові ціни на соняшникову олію у 2020 ФР були вище, ніж рік тому, що позитивно вплинуло на прибуток українських фермерів і переробників. А з огляду на рекордний урожай насіння соняшнику в Україні в 16,5 млн тонн в поєднанні з незначним зростанням потужностей з переробки, конкуренція між переробниками олійних насіння знизилася, що дозволило „Кернел“ забезпечити високу рентабельність по EBITDA в розмірі 100 доларів на тонну проданого соняшникової олії” , - вказує засновник “Кернел” Андрій Веревський.

Експерти прогнозують, що вже восени ціна на олію може подолати психологічну позначку в 100 грн за пляшку. Критичність ситуації розуміють і в уряді, ще в квітні там говорили про обмеження експорту олії на зовнішні ринки або його квотування.