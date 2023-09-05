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Уничтожено 20 единиц военной техники противника: Тарнавский о ситуации на Таврическом направлении

Уничтожено 20 единиц военной техники противника: Тарнавский о ситуации на Таврическом направлении

Киев • УНН

 • 354741 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. За последние сутки на Таврическом направлении потери врага составили 172 человека. Кроме того, было уничтожено 20 единиц военной техники противника. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

Враг 13 раз атаковал позиции украинских военных и совершил 788 обстрелов, нанес 1 ракетный и 24 авиаударов.
Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1218 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 172 человека (безвозвратные — 63, раненые — 106, плен — 3).

Также было уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 2 ББМ, 7 артиллерийские системы и минометы, 2 БпЛА, 5 единиц автомобильной техники и 2 единицы специальной техники, 3 склада боеприпасов и 1 пункт управления врага.

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