Знищено 20 одиниць військової техніки противника: Тарнавський про ситуацію на Таврійському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. За останню добу на Таврійському напрямку втрати ворога становили 172 особи. Крім того, було знищено 20 одиниць військової техніки противника. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Олександр Тарнавський, пише УНН.
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Ворог 13 разів атакував позиції українських військових й здійснив 788 обстрілів, завдав 1 ракетного та 24 авіаударів.
Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1218 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога склали 172 особи (безповоротні — 63, поранені — 106, полон — 3).
Також було знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 2 ББМ, 7 артилерійські системи та міномети, 2 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки, 3 склади боєприпасів та 1 пункт управління ворога.
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