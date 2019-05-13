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7 марта, 15:45 • 100202 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102253 просмотра

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7 марта, 08:52 • 125538 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112297 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138228 просмотра

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6 марта, 14:10 • 130237 просмотра

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Исчезновение Дианы Хриненко: продолжается экспертиза образцов человеческих останков

Исчезновение Дианы Хриненко: продолжается экспертиза образцов человеческих останков

Киев  •  УНН

 • 41160 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. На сегодня продолжается экспертиза образцов человеческих останков, найденных на поле неподалеку Субботцов Знаменского района Кировоградской области, где в прошлом году исчезла 17-летняя Диана Хриненко. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Кировоградской области.

"Образцы человеческих останков (найденных на поле неподалеку Субботцев Знаменского района Кировоградской области - ред.) были представлены на экспертизу, пока мы ждем результатов", - сказали в пресс-службе полиции.

Также, правоохранительные органы до результатов экспертизы не могут подтвердить или опровергнуть возможность принадлежности найденных человеческих останков пропавшей 24 августа прошлого года Диане Хриненко.

Как сообщал УНН, в Знаменском районе Кировоградской области нашли фрагменты одежды пропавшей 17-летней Дианы Хриненко и человеческий скелет. Человеческий скелет найден в 12 км от села, где проживала Диана Хриненко.

Напомним, в прошлом году в селе Субботцы Кировоградской области исчезла 17-летняя Диана Хриненко. Вечером 24 августа 2018 года девушка пошла в центр села на празднование Дня Независимости и не вернулась.

Полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы. В рамках уголовного производства по розыску без вести пропавшей девушки было назначено 50 экспертиз.

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