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Зникнення Діани Хріненко: триває експертиза зразків людських останків

Зникнення Діани Хріненко: триває експертиза зразків людських останків

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. На сьогодні триває експертиза зразків людських останків, знайдених на полі неподалік Суботців Знам’янського району на Кіровоградщині, де торік зникла 17-річна Діана Хріненко. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Кіровоградській області.

"Зразки людських останків (знайдених на полі неподалік Суботців Знам’янського району на Кіровоградщині – ред.) були подані на експертизу, наразі ми чекаємо на результати", - сказали у прес-службі поліції.

Також, правоохоронні органи до результатів експертизи не можуть підтвердити або спростувати можливість приналежності знайдених людських останків зниклій 24 серпня минулого року Діані Хріненко.

Як повідомляв УНН, у Знам’янському районі Кіровоградської області знайшли фрагменти одягу зниклої 17-річної Діани Хріненко та людський скелет. Людський скелет знайдено в 12 км від села, де проживала Діана Хріненко.

Нагадаємо, торік у селі Суботці Кіровоградської області зникла 17-річна Діана Хріненко. Ввечері 24 серпня 2018 року дівчина пішла в центр села на святкування Дня Незалежності та не повернулася.

Поліція встановила двох осіб, які можуть бути причетними до зникнення Діани. У межах кримінального провадження щодо розшуку безвісти зниклої дівчини було призначено 50 експертиз.

Українські Національні Новини

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