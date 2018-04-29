Исчез "дуб дружбы", посаженный Трампом и Макроном у Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Исчез "дуб дружбы", посаженный возле Белого дома президентом США Дональдом Трампом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Daili Mail, передает УНН.
На пропажу дерева обратили внимание журналисты - на месте, где должен находиться дуб, теперь растет обычная трава. В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.
Отметим, что дуб был привезен в США Макроном с севера Франции, из Белло Вуд, где во время Первой мировой погибли тысячи американских военнослужащих. Макрон отмечал, что это дерево станет напоминанием Вашингтону о тесной дружбе, которая связывает Францию и США.
Позднее Трамп и Макрон вместе посадили дуб на лужайке у Белого дома.