Зник "дуб дружби", посаджений Трампом і Макроном біля Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Зник "дуб дружби", посаджений біля Білого дому президентом США Дональдом Трампом і його французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це повідомляє Daili Mail, передає УНН.
На пропажу дерева звернули увагу журналісти - на місці, де повинен знаходитися дуб, тепер росте звичайна трава. У Білому домі поки не прокоментували зникнення дерева.
Відзначимо, що дуб був привезений в США Макрона з півночі Франції, з Белло Вуд, де під час Першої світової загинули тисячі американських військовослужбовців. Макрон відзначав, що це дерево стане нагадуванням Вашингтону про тісну дружбу, яка зв'язує Францію і США.
Пізніше Трамп і Макрон разом посадили дуб на галявині біля Білого дому.