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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 28403 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 43446 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48122 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 98235 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88750 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103282 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Обесточенными остаются 19 населенных пунктов Волынской области

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов Волынской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В сообщении также отмечается, что подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 608 выездов.

В результате принятых мер спасено 3 человека, 46 зданий и 5 ед. автотракторной техники.

Следует отметить, что с 6:30 17 марта 2018 ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в город Киев.

Украинские Национальные Новости

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