Знеструмленими залишаються 19 населених пунктів у Волинській області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Через ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу), внаслідок спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 19 населених пунктів у Волинській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
У повідомленні також зазначається, що підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 608 виїздів.
У результаті вжитих заходів врятовано 3 особи, 46 будівель та 5 од. автотракторної техніки.
Слід зазначити, що з 6:30 17 березня 2018 року обмежено в’їзд великогабаритних транспортних засобів до міста Києва.